Екатеринбург и Челябинск свяжет «Ласточка»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Из Екатеринбурга в Челябинск планируют запустить скоростной поезд «Ласточка». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Челябинской области Алексея Текслера.Запуск скоростного поезда обсуждался во время совещания по развитию туризма, которое сегодня проходит в Миассе. В совещании также участвуют главы Свердловской и Курганской областей.Планируется, что «Ласточку» запустят уже в этом году. По словам Текслера, маршрут хотят проложить через Аргаяш, Верхний Уфалей, Кыштым и Полевской.