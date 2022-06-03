Екатеринбург и Челябинск свяжет «Ласточка»
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Из Екатеринбурга в Челябинск планируют запустить скоростной поезд «Ласточка». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Челябинской области Алексея Текслера.
Запуск скоростного поезда обсуждался во время совещания по развитию туризма, которое сегодня проходит в Миассе. В совещании также участвуют главы Свердловской и Курганской областей.
Планируется, что «Ласточку» запустят уже в этом году. По словам Текслера, маршрут хотят проложить через Аргаяш, Верхний Уфалей, Кыштым и Полевской.
Запуск скоростного поезда обсуждался во время совещания по развитию туризма, которое сегодня проходит в Миассе. В совещании также участвуют главы Свердловской и Курганской областей.
Планируется, что «Ласточку» запустят уже в этом году. По словам Текслера, маршрут хотят проложить через Аргаяш, Верхний Уфалей, Кыштым и Полевской.
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