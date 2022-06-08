Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 113 человек
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 113 случаев коронавируса. Общее число случаев COVID-19 – 445 658.
В связи с выздоровлением выписали еще 148 пациентов. Всего вылечились 433 306 человек.
По данным оперштаба, за последние сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
В связи с выздоровлением выписали еще 148 пациентов. Всего вылечились 433 306 человек.
По данным оперштаба, за последние сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».