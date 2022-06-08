Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 113 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области выявили 113 случаев коронавируса. Общее число случаев COVID-19 – 445 658.В связи с выздоровлением выписали еще 148 пациентов. Всего вылечились 433 306 человек.По данным оперштаба, за последние сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.