Мэрия Екатеринбурга создаст резерв материальных ресурсов на случай ЧС
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Документ опубликован на сайте администрации города.
Согласно документу, будут созданы запасы продовольствия, пищевого сырья, средств связи, строительных материалов, горюче-смазочных материалов и других материальных ресурсов. Запасы создаются на базе администраций районов города и организаций, входящих в состав сил соответствующих спасательных служб обеспечения гражданской обороны муниципалитета.
В список необходимых запасов вошли 1840 кг муки для выпечки хлеба, 320 кг крупы, 840 кг картофеля, 1600 кг овощных консервов, 2000 защитных комбинезонов, 20 000 дегазирующих таблеток «Дезтаб», «Люир Хлор», «Новохлор», 3000 тонн угля, 400 комплектов нижнего белья, 800 вафельных полотенец, средства индивидуальной защиты, стройматериалы, 400 головных уборов, 1600 респираторов и так далее.
Согласно документу, будут созданы запасы продовольствия, пищевого сырья, средств связи, строительных материалов, горюче-смазочных материалов и других материальных ресурсов. Запасы создаются на базе администраций районов города и организаций, входящих в состав сил соответствующих спасательных служб обеспечения гражданской обороны муниципалитета.
В список необходимых запасов вошли 1840 кг муки для выпечки хлеба, 320 кг крупы, 840 кг картофеля, 1600 кг овощных консервов, 2000 защитных комбинезонов, 20 000 дегазирующих таблеток «Дезтаб», «Люир Хлор», «Новохлор», 3000 тонн угля, 400 комплектов нижнего белья, 800 вафельных полотенец, средства индивидуальной защиты, стройматериалы, 400 головных уборов, 1600 респираторов и так далее.
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