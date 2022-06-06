Жители Академического района Екатеринбурга на пять дней останутся без горячей воды

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге жители Академического и Краснолесья на пять дней останутся без горячей воды. Это связано с опрессовками, сообщает Е1.RU.Об отключении горячей воды во время опрессовок местных жителей предупредили в управляющей компании.Как пояснили в ЕТК, в Академическом и Краснолесье закрытая схема теплоснабжения. Из-за этого не получается провести опрессовки без отключения горячей воды.