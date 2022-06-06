Жители Академического района Екатеринбурга на пять дней останутся без горячей воды
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге жители Академического и Краснолесья на пять дней останутся без горячей воды. Это связано с опрессовками, сообщает Е1.RU.
Об отключении горячей воды во время опрессовок местных жителей предупредили в управляющей компании.
Как пояснили в ЕТК, в Академическом и Краснолесье закрытая схема теплоснабжения. Из-за этого не получается провести опрессовки без отключения горячей воды.
Об отключении горячей воды во время опрессовок местных жителей предупредили в управляющей компании.
Как пояснили в ЕТК, в Академическом и Краснолесье закрытая схема теплоснабжения. Из-за этого не получается провести опрессовки без отключения горячей воды.
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