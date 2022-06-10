При организации питания в стационаре противотуберкулезного диспансера на Урале выявили нарушения

– Рацион питания пациентов не разнообразный и не соответствует лечебным показаниям по пищевой ценности, химическому составу, набору пищевой продукции, режиму питания, сбалансированности рациона питания по всем незаменимым и заменимым пищевым факторам, включая белки и аминокислоты, жиры и жирные кислоты, углеводы, витамины, минеральные вещества. Также не соблюдается вариант диеты с повышенной калорийностью, одним из показаний к которой является наличие туберкулеза органов дыхания, – отмечают в надзорном ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В стационарном отделении противотуберкулезного диспансера №2 в Серове пациенты пожаловались, что во время приемов пищи им не предоставляют некоторые продукты. Во время проверки прокуратура подтвердила нарушения.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, к проверке привлекали специалистов Серовского территориального отдела управления Роспотребнадзора по области. Пациенты жаловались, что во время нахождения в стационарном отделении им не предоставляли предусмотренные продукты, в том числе яйца и молоко.Прокуратура выявила, что при организации питания не учитываются принципы лечебного питания. Питания пациентов осуществляется не в соответствии с утвержденным меню.Кроме того, при осмотре складов выяснилось, что отсутствуют рыба, мясо, кура и сыр – необходимый ассортимент продуктов питания для больных туберкулезом.Серовский городской прокурор внес представление главному врачу ГБУЗ Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер № 2». Сразу после начала проверки учреждение заключило контракты на поставку нужных продуктов питания.