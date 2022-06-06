Рестораны «Макдоналдс» официально закрылись в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Екатеринбурге официально закрылась сеть фастфуда «Макдоналдс». Рестораны быстрого питания вернутся под новым названием с измененным меню.Как сообщает Е1.RU со ссылкой на сотрудника «Макдоналдса», после ребрендинга из меню исчезнут многие привычные блюда, в том числе «Биг Мак», «Биг Тейсти» и «Макфлури». У других блюд изменятся наименования.По словам сотрудника, сеть фастфуда после ребрендинга откроется не раньше 17 июня.«Дорогие друзья! Мы временно останавливаем работу предприятий нашей сети. Обязательно сообщим вам о возобновлении обслуживания гостей», – написано в объявлениях на входе в «Макндоналдс».