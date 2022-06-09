Smartavia начала полеты из Екатеринбурга в Санкт-Петербург

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Еще одна авиакомпания открыла рейсы из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.Авиакомпания Smartavia начала выполнять полеты по маршруту Екатеринбург – Санкт-Петербург с 10 июня. Первый самолет вылетел в 07:25. Рейсы будут выполняться каждый день кроме понедельника.Из Санкт-Петербурга лайнер вылетает в 01:25, в Екатеринбурге приземляется в 06:10. Из аэропорта Кольцово отправление – в 07:25, прибытие в Пулково – в 08:20. Время в пути составит около трех часов.