Благотворительный ужин пройдет в Екатеринбурге, деньги направят владельцам сгоревшего приюта для хаски
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге во дворике на улице Пушкина, 4 пройдет благотворительный ужин. Все вырученные деньги обещают направить на восстановление сгоревшего приюта для хаски.
Благотворительный ужин пройдет 21 июня во дворике Pushkina4. Начало мероприятия – в 17:00. Готовить для гостей будут шеф-повара и бармены из объединения «Аутентичная уральская кухня».
Напомним, что в Екатеринбурге команда HuskyEkb через две недели планировала заново открыть «Счастье в дом». Однако вечером 7 июня произошел крупный пожар, всё сгорело.
Благотворительный ужин пройдет 21 июня во дворике Pushkina4. Начало мероприятия – в 17:00. Готовить для гостей будут шеф-повара и бармены из объединения «Аутентичная уральская кухня».
«Приходите! Мы уже не раз доказывали, что помогать – это просто, а сейчас очень важно сделать еще одно доброе дело», – написал в соцсетях шеф-бармен Pushkina4.
Напомним, что в Екатеринбурге команда HuskyEkb через две недели планировала заново открыть «Счастье в дом». Однако вечером 7 июня произошел крупный пожар, всё сгорело.
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