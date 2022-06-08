В Екатеринбурге сгорел приют для хаски

«Все выгорело за несколько часов. У нас было запланировано открытие через 2 недели. И мы лишились вмиг всего», – сообщается в паблике HuskyEkb во ВКонтакте.



Фото: HuskyEkb / vk.com

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге произошел крупный пожар в приюте для хаски. Новое здание уже заканчивали строить.Команда HuskyEkb планировала заново открыть «Счастье в дом» уже через две недели. Полгода волонтеры занимались стройкой, сбором денег и ремонтом. Однако все рухнуло вечером 7 июня – из-за пожара.Выясняется причина пожара. Команда подозревает, что возгорание произошло из-за проводки в месте, где ее еще не успели заменить.К счастью, никто из собак в пожаре не погиб. Однако команда теперь не знает, как кормить хаски. Сейчас у них больше 70 собак. Волонтеры просят помочь с восстановлением здания и кормом. Выслать денежную помощь можно на карту банка «Точка»: 5140 1702 1450 4947.