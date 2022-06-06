В Екатеринбурге художников поучат графической телесности

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

С 10-го июня в «Цехе искусств» (Екатеринбург, улица Малышева,29) начнётся серия мастер-классов под общим названием «Телесность в графике». Организатор этих занятий — художница Ксения Маркелова.В пятницу и субботу речь на мастер-классах пойдёт о значении пятна и линии в графическом изображении, а также об абстрактной композиции и о способах передачи движения в статичном рисунке. В последующие занятия Ксения Маркелова научит начинающих художников работе с разными видами фигуративности и технике рисования масляной пастелью, объяснит, какие существуют методы рисования с натуры и тонкостям стилизации, поможет им выработать свой стиль.Продлится серия мастер-классов «Телесность в графике» целый месяц. Каждое занятие займёт 2 часа.Ксения Маркелова — художница и куратор выставок из Каменска-Уральского. Большую часть собственных выставок устраивала в Екатеринбурге. В 2019-м году участвовала в основной программе «Микробиеннале горизонтальных инициатив» в Москве. Работает в основном с графикой и объёмными формами.