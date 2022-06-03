Администрацию Талицкого ГО обязали ликвидировать разлив нефтепродуктов в поселке
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В поселке Троицкий суд обязал администрацию Талицкого городского округа ликвидировать разлив нефтепродуктов около многоквартирного дома на улице Асфальтовая.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в поселке Троицкий ранее работало промышленное предприятие, использовавшее в своей деятельности нефтепродукты, в частности битум. Предприятие закрылось более 20 лет назад.
После публикации местной газеты прокуратура провела проверку и установила, что рядом с многоквартирным жилым домом на улице Асфальтовая есть пять мест загрязнения почвы нефтепродуктами, протяженностью от 27 до 95 метров. Верхний слой почвы имеет вязкую, тягучую консистенцию, а поверхность частично заполнена водой, по краям видны остатки масляной пленки.
Надзорное ведомство направило в суд иск с требованием к администрации Талицкого городского округа ликвидировать разлив нефтепродуктов на этих участках. Суд удовлетворил иск прокурора района в полном объеме.
Кроме того, прокуратура внесла главе городского района представление с требованием ограничить свободный доступ к указанным участкам.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в поселке Троицкий ранее работало промышленное предприятие, использовавшее в своей деятельности нефтепродукты, в частности битум. Предприятие закрылось более 20 лет назад.
После публикации местной газеты прокуратура провела проверку и установила, что рядом с многоквартирным жилым домом на улице Асфальтовая есть пять мест загрязнения почвы нефтепродуктами, протяженностью от 27 до 95 метров. Верхний слой почвы имеет вязкую, тягучую консистенцию, а поверхность частично заполнена водой, по краям видны остатки масляной пленки.
– По результатам отбора проб почвы, проведенного экспертной организацией по поручению прокуратуры, выявлена сильная степень загрязнения, фоновое содержание нефтепродуктов превысило норму более чем в 390 раз на глубине 0-5 см. и более чем в 560 раз на глубине 5-20 см, – отметили в прокуратуру.
Надзорное ведомство направило в суд иск с требованием к администрации Талицкого городского округа ликвидировать разлив нефтепродуктов на этих участках. Суд удовлетворил иск прокурора района в полном объеме.
Кроме того, прокуратура внесла главе городского района представление с требованием ограничить свободный доступ к указанным участкам.
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