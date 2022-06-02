СМИ: начальник свердловского главка МВД разнес подчиненных за штраф высокопоставленному полицейскому
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков вступился за своего давнего подчиненного и главу МРЭО ГИБДД Игоря Заховаева, которого оштрафовали за круговую тонировку его автомобиля Toyota Camry. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным источника, на селекторе в начале июня Александр Мешков устроил «разнос» тем, кто остановил и оштрафовал Заховаева за тонировку. Досталось, как сообщает издание, и главе управления собственной безопасности.
Добавим, что Игорь Заховаев раньше служил в Астрахани под руководством Александра Мешкова. Когда тот возглавил свердловский главк МВД, Заховаев последовал в регион за начальником.
По данным источника, на селекторе в начале июня Александр Мешков устроил «разнос» тем, кто остановил и оштрафовал Заховаева за тонировку. Досталось, как сообщает издание, и главе управления собственной безопасности.
«Также недовольство генерала вызвало то, что эта история стала достоянием СМИ. Он потребовал прекратить утечку подобной информации, – заявляет собеседник E1.
Добавим, что Игорь Заховаев раньше служил в Астрахани под руководством Александра Мешкова. Когда тот возглавил свердловский главк МВД, Заховаев последовал в регион за начальником.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
За тонировку автомобиля в Екатеринбурге оштрафовали высокопоставленного сотрудника ГИБДД
02 июня 2022
02 июня 2022