За тонировку автомобиля в Екатеринбурге оштрафовали высокопоставленного сотрудника ГИБДД

– Это была целая операция: участвовала инспекция по личному составу, контрольно-профилактический отдел и оперативники из службы собственной безопасности, – сообщает источник E1.RU.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге за круговую тонировку автомобиля оштрафовали начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Свердловской области полковника Игоря Заховаева. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.Автоинспекторы остановили полковника Игоря Заховаева, который ехал на своем автомобиле Toyota Camry на работу. На него составили протокол и выписали ему штраф в 500 рублей за круговую тонировку машины.Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых не подтвердил, но и не опроверг данную информацию. Он отметил, что в полиции активно борются с нарушителями ПДД не только гражданских водителей, но и среди личного состава. Так, с начала года, по данным полковника Горелых, подразделениями ГИБДД к ответственности привлечено более 50 сотрудников различных служб и подразделений ОВД.