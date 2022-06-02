Еще 112 случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области подтвердили 112 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 445 545 случаев COVID-19.По данным оперштаба, из больниц выписали еще 203 пациентов. Всего выздоровели 433 158 свердловчан.За сутки зафиксирован один летальный исход. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 751.