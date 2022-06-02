Еще 112 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области подтвердили 112 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 445 545 случаев COVID-19.
По данным оперштаба, из больниц выписали еще 203 пациентов. Всего выздоровели 433 158 свердловчан.
За сутки зафиксирован один летальный исход. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 751.
По данным оперштаба, из больниц выписали еще 203 пациентов. Всего выздоровели 433 158 свердловчан.
За сутки зафиксирован один летальный исход. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 751.
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