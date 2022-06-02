Центральные улицы Екатеринбурга перекроют в День молодежи
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В День молодежи, 26 июня, в Екатеринбурге закроют движение транспорта по центральным улицам. Ограничения будут действовать с 08:00 до 22:30.
Перекрытие ради праздничных мероприятий коснется улиц Дзержинского, Горького (от Клары Цеткин до Дзержинского), Пролетарской (от Клары Цеткин до Дзержинского) и проезда от Дзержинского до здания №2.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие ради праздничных мероприятий коснется улиц Дзержинского, Горького (от Клары Цеткин до Дзержинского), Пролетарской (от Клары Цеткин до Дзержинского) и проезда от Дзержинского до здания №2.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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