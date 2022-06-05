В Свердловской области потеплеет к концу недели
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Во второй половине недели в Свердловской области потеплеет до +22°C. При этом ожидаются дожди и грозы.
В четверг, 9 июня, в регионе облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, ночью в горах до сильных, грозы. Ночью 7…12°С, днем 14…19°С. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью 8…10°С, днем 15…17°С. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 10 июня, в области облачно, небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ночью 8…13°С, днем 16…21°С. Ветер северный со скоростью 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно, небольшой дождь. Ночью 10…12°С, днем 16…18°С. Ветер северный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 11 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ночью 8…13°С, днем 17…22°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, небольшой дождь. Ночью 10…12°С, днем 19…21°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 9 июня, в регионе облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, ночью в горах до сильных, грозы. Ночью 7…12°С, днем 14…19°С. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью 8…10°С, днем 15…17°С. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 10 июня, в области облачно, небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ночью 8…13°С, днем 16…21°С. Ветер северный со скоростью 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно, небольшой дождь. Ночью 10…12°С, днем 16…18°С. Ветер северный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 11 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ночью 8…13°С, днем 17…22°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, небольшой дождь. Ночью 10…12°С, днем 19…21°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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