110 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Свердловской области люди продолжают болеть коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 110 новых случаев. Всего в регионе выявлено 445 433 заболевших COVID-19.
Как передает оперштаб, в связи с выздоровлением выписали 169 пациентов. Всего вылечились 432 955 свердловчан.
За сутки от коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 750.
Как передает оперштаб, в связи с выздоровлением выписали 169 пациентов. Всего вылечились 432 955 свердловчан.
За сутки от коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 750.
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