110 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области люди продолжают болеть коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 110 новых случаев. Всего в регионе выявлено 445 433 заболевших COVID-19.Как передает оперштаб, в связи с выздоровлением выписали 169 пациентов. Всего вылечились 432 955 свердловчан.За сутки от коронавируса умерли два человека. Общее число летальных исходов – 10 750.