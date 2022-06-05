В Библиотечном центре расскажут, как в Екатеринбурге 90-х «клубилась» молодёжь
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Клубная культура, какой она была в Екатеринбурга 90-х годов, станет темой лекции, которую прочтёт в Библиотечном центре на Мамина-Сибиряка журналист Михаил Вербицкий. Мероприятие запланировано на вечер ближайшего четверга, на 9-ое июня.
Михаил Вербицкий расскажет о первых ночных клубах уральской столицы, о том, кто становился их завсегдатаем и какие нравы царили в этой среде. В чем был секрет популярности ночных клубов у екатеринбуржцев? Почему ночные клубы стали важным явлением в жизни Екатеринбурга 90-х? И почему нынешняя клубная жизнь города кажется блеклой на фоне той, оставшейся в прошлом?
Лекция «Клубное время» станет второй в цикле серий бесед о постперестроечном Екатеринбурге. Первая — «Город разных голосов» — прошла недавно в Ельцин-центре и вызвала большой интерес у горожан. Стать слушателем лекций в данном цикле можно бесплатно, но необходима онлайн-регистрация.
Михаил Вербицкий расскажет о первых ночных клубах уральской столицы, о том, кто становился их завсегдатаем и какие нравы царили в этой среде. В чем был секрет популярности ночных клубов у екатеринбуржцев? Почему ночные клубы стали важным явлением в жизни Екатеринбурга 90-х? И почему нынешняя клубная жизнь города кажется блеклой на фоне той, оставшейся в прошлом?
Лекция «Клубное время» станет второй в цикле серий бесед о постперестроечном Екатеринбурге. Первая — «Город разных голосов» — прошла недавно в Ельцин-центре и вызвала большой интерес у горожан. Стать слушателем лекций в данном цикле можно бесплатно, но необходима онлайн-регистрация.
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