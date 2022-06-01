Активисты очистили в Екатеринбурге берега реки Исеть



Фото: департамент информполитики Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Активисты очистили от мусора берега реки Исеть в Екатеринбурге. За три дня собрано более 25 кубометров отходов на участке от улицы Готвальда до Макаровского моста.Один из организаторов экоакции, член молодежного правительства Александра Максимова рассказала, что во время очистки берега активисты находили одежду, технику, шины, пластик, обувь и другой мусор.Всего в экологической акции участвовали более 50 человек: студенты Уральского государственного юридического университета и Уральского государственного университета путей сообщения, а также неравнодушные екатеринбуржцы.