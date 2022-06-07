В Екатеринбурге состоится «Урал Fresh Showcase festival»



Фото предоставили организаторы фестиваля

– Этот фестиваль – отличная возможность для молодых групп попробовать на вкус большую сцену. Мы проводим шоу-кейс, чтобы каждая команда получила новые точки роста, вне зависимости от того, пройдут ли они на основной фестиваль. Приоритетной задачей рок-клуба остается содействие в развитии, поэтому на шоу-кейсе мы со своей стороны отдаем коллективам все возможные ресурсы, – рассказывает Мария Тарасова, руководитель пресс-центра Екатеринбургского рок-клуба.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге состоится фестиваль нестандартной музыки «Урал Fresh Showcase festival». Мероприятия готовят команда Екатеринбургского рок-клуба и «Свобода Концерт Холл».Как рассказали «Вечерним ведомостям» организаторы, на одной сцене вместе с известными рок-исполнителями будут выступать локальные коллективы. В 16:00 11 июня в «Свобода Концерт Холл» состоится отборочный этап фестиваля. На шоу-кейсе выступят девять команд из Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Сысерти, Магнитогорска, Артемовска. Каждая группа презентует свою программу объемом 20-25 минут.Оргкомитет во время отборочного этапа выберет пять команд. Именно они выступят на сцене 9 июля вместе с группами «ПИКЧИ!» и «Операция Пластилин». Остальные участники получат полезные призы: сольный концерт в «Свободе», оформление социальных сетей, бесплатные репетиции и фотосъемку.Так, 11 июня на сцену выйдут «Не для всех», Kennedy's Killers, The P!nk Milk, «Принцип Анны Карениной», «Вечными друзьями», С.П.С, КИЛД, «Пневмония» и кюдеф & winterlow.