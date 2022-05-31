Организаторы Ural Music Night анонсировали площадки для молодых исполнителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Организаторы «Уральской Ночи музыки» анонсировали четыре шоукейса. Три из них состоятся во Дворце Культуры Железнодорожников.Так, 24 июня на шоукейсе «Афиши Daily» выступят «Залив», «Парнишка», ELECTROLITH, «ГАФТ», «АЛМО», «Макодзеба», GAUGA, «Дисциплина Безбольной Биты» и «ПАСАДЕНА». Хедлайнером сцены будет группа «Свидание».На закрытой сцене Дворца Культуры Железнодорожников разместится шоукейс журнала «Мастера Сибири». Там будут выступать «Соль морей», «Фея нервных окончаний», SOYKA, «ЛИЦАХРИЗАНТЕМ», magic tape и «немой».Внутри ДКЖ пройдет и шоукейс JAZZIST, где выступят Cекстет Юрия Пушкарёва, Квартет Арсения Владимирова, Imaginary Friends Orchestra, Шаньгин-трио (дуо) и PCHBLK.Четвертый шоукейс состоится у ДИВСа. На сцене независимого лейбла Yummy Music выступят «УСАЛ», GAUGA, juna, «ОММАЖ», URTIC, qaynar, Shanu и Malsi Music feat. Ilgiz, Marat Taturas, Feal, Arkey June и uraan.