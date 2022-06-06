Мэр пообещал не застраивать сквер в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Вчера в Екатеринбурге сотни горожан пришли в сквер в Юго-Западном микрорайоне, чтобы собрать подписи против застройки зеленой территории. Сегодня мэр Алексей Орлов в своем телеграм-канале заявил, что застраивать парк не будут.
Как пишет Орлов, сейчас специалисты готовят проект поправок в ПЗЗ города, который будет рассматриваться на ближайшем заседании градкомиссии. Земельному участку, где хотят построить административно-торговое здание с подземной парковкой, планируется присвоить категорию ТОП-1. Данная категория не допускает застройки территории.
Напомним, что стройка планировалась на участке между улицами Академика Бардина и Начдива Онуфриева рядом с школой №64.
Как пишет Орлов, сейчас специалисты готовят проект поправок в ПЗЗ города, который будет рассматриваться на ближайшем заседании градкомиссии. Земельному участку, где хотят построить административно-торговое здание с подземной парковкой, планируется присвоить категорию ТОП-1. Данная категория не допускает застройки территории.
Напомним, что стройка планировалась на участке между улицами Академика Бардина и Начдива Онуфриева рядом с школой №64.
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