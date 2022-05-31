В Екатеринбурге сотни горожан пришли в сквер, чтобы защитить его от застройки

Владислав Постников © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотни горожан вышли на улицу, чтобы поставить подпись против застройки сквера. Речь идёт об участке между улицами Академика Бардина и Начдива Онуфриева рядом с школой №64. Жители Юго-Запада принесли к месту детские игрушки – как символ того, что стройка помешает детям гулять, ходить в школу и сады.Согласно проекту межевания и планировки, здесь предполагается появление административно-торгового здания с подземной парковкой.Ещё до начала народного схода в ряде СМИ появилась информация, что городская администрация собирается принять отрицательное заключение по предложенному проекту. Однако данная информация пока ничем не подтверждена, поэтому жители намерены дальше продолжать собирать подписи и добиваться фиксации её в градостроительных документах – конечной целью жители считают отнесение сквера к территориальной зоне ТОП-1, запрещающей капстроительство. В сквер пообщаться с жителями приходила представительница застройщика «Скон-Строй», однако проектную документацию она не показала. Что только добавила недоверия к словам чиновников, потому что строительные работы поблизости уже начались.