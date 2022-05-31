«Уральские авиалинии» отменили рейсы в шесть городов на юге России
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменяет рейсы в Краснодар, Симферополь, Анапу, Геленджик, Ростов-на-Дону и Воронеж. Также закрыты продажи авиабилетов в эти города.
В пресс-службе авиакомпании рассказали, что рейсы отменяются с 1 июля до 30 сентября. Напомним, что работа аэропортов в перечисленных шести городах приостановлена еще с 24 февраля.
При наличии авиабилетов в города на юге России, где закрыты аэропорты, с вылетами до 30 сентября пассажиры могут переоформить билеты на ближайшие даты (+/-4 дня) от первоначального вылета в Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Санкт- Петербург, Махачкала, Владикавказ и Москва. Это не касается авиабилетов, оформленных по субсидированному тарифу. Также пассажиры могут оформить вынужденный возврат.
В пресс-службе авиакомпании рассказали, что рейсы отменяются с 1 июля до 30 сентября. Напомним, что работа аэропортов в перечисленных шести городах приостановлена еще с 24 февраля.
При наличии авиабилетов в города на юге России, где закрыты аэропорты, с вылетами до 30 сентября пассажиры могут переоформить билеты на ближайшие даты (+/-4 дня) от первоначального вылета в Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Санкт- Петербург, Махачкала, Владикавказ и Москва. Это не касается авиабилетов, оформленных по субсидированному тарифу. Также пассажиры могут оформить вынужденный возврат.
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