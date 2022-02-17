Росавиация объявила о приостановке работы аэропортов на юге России. Список
Россия и мир
Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
Росавиация объявила о приостановке работы южных аэропортов.
«В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03:45 часов по московскому времени полёты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03:45 мск 02 марта 2022 года», — говорится в сообщении.
Временно приостановлена работа аэропортов:
Ростов (Платов)
Краснодар (Пашковский)
Анапа (Витязево)
Геленджик
Элиста
Ставрополь
Белгород
Брянск
Орел
Курск
Воронеж
Симферополь
Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты, сообщается на сайте Росавиации.
«В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03:45 часов по московскому времени полёты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03:45 мск 02 марта 2022 года», — говорится в сообщении.
Временно приостановлена работа аэропортов:
Ростов (Платов)
Краснодар (Пашковский)
Анапа (Витязево)
Геленджик
Элиста
Ставрополь
Белгород
Брянск
Орел
Курск
Воронеж
Симферополь
Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты, сообщается на сайте Росавиации.
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