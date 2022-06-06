«Стенограффия» стартует в Екатеринбурге в первые выходные июля
Общество
Фото предоставлено организаторами фестиваля «Стенограффия»
Международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия» стартует в Екатеринбурге в первые выходные июля. Накануне оргкомитет уже провел первое заседание, на котором собравшиеся обсудили концепцию мероприятия, эскизы работ и поверхности, где расположатся рисунки.
Фестиваль «Стенограффия» пройдет в столице Урала уже в 13-й раз. В этом году участие в нем примут как российские, так и зарубежные художники. Пока что известны только несколько имен – это 5 победителей конкурса VK TALENTS: Архитектурное бюро LATOON, Дмитрий Ламонов, Алексей Бархан, Кирилл Бородин и Анастасия Вокина. На улицы также выйдут графические дизайнеры, иллюстраторы и те, кто раньше работал только в галерейном пространстве.
Кроме того, в рамках фестиваля обновят стрит-арт линию. Это девятикилометровая фиолетовая полоса, которая объединяет работы участников «Стенограффии». В этом году на маршруте планируют установить скамейки, стелы и различные арт-объекты.
Впервые команда «Стенограффии» начнет обучать гидов. Они будут водить экскурсии по городских объектам стрит-арта. Чтобы пройти обучение, необходимо зарегистрироваться на сайте.
Гостей фестиваля также ждут открытый кинотеатр на стенах города, тематический спектакль Центра современной драматургии, концерты, лекции и мастер-классы.
Фестиваль «Стенограффия» пройдет в столице Урала уже в 13-й раз. В этом году участие в нем примут как российские, так и зарубежные художники. Пока что известны только несколько имен – это 5 победителей конкурса VK TALENTS: Архитектурное бюро LATOON, Дмитрий Ламонов, Алексей Бархан, Кирилл Бородин и Анастасия Вокина. На улицы также выйдут графические дизайнеры, иллюстраторы и те, кто раньше работал только в галерейном пространстве.
Кроме того, в рамках фестиваля обновят стрит-арт линию. Это девятикилометровая фиолетовая полоса, которая объединяет работы участников «Стенограффии». В этом году на маршруте планируют установить скамейки, стелы и различные арт-объекты.
Впервые команда «Стенограффии» начнет обучать гидов. Они будут водить экскурсии по городских объектам стрит-арта. Чтобы пройти обучение, необходимо зарегистрироваться на сайте.
Гостей фестиваля также ждут открытый кинотеатр на стенах города, тематический спектакль Центра современной драматургии, концерты, лекции и мастер-классы.
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