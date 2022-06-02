По заводу «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге проведут историческую экскурсию
Общество
Фото с официального сайта завода «Уралтрансмаш» (www.uraltransmash.com)
Обычно заводские предприятия не приветствуют проникновение на их территорию посторонних. Но в ближайший четверг, 9-го июня проходная «Уралтрансмаша» на улице Фронтовых бригад в Екатеринбурге пропустит всех желающих прогуляться по межцеховым пространствам. Правда, для этого нужно заранее зарегистрироваться, дабы получить временный пропуск.
Экскурсия по заводу будет посвящена исторической теме — годам Великой отечественной войны. Она входит в число мероприятий проекта «Эвакуация на Урале. Свердловск. 1941-1945». Участникам экскурсии расскажут, как уральское предприятие в военный период принимало специалистов и оборудование, привезённых из других городов Советского Союза, и о том, как осваивало производство танков и артиллерийских орудий.
Начало экскурсии по «Уралтрансмашу» намечено на 15:00. Среди её основных организаторов — Музей истории Екатеринбурга, в котором, напомню, недавно состоялась презентация книги об эвакуации различных предприятий и музеев на Урал.
Экскурсия по заводу будет посвящена исторической теме — годам Великой отечественной войны. Она входит в число мероприятий проекта «Эвакуация на Урале. Свердловск. 1941-1945». Участникам экскурсии расскажут, как уральское предприятие в военный период принимало специалистов и оборудование, привезённых из других городов Советского Союза, и о том, как осваивало производство танков и артиллерийских орудий.
Начало экскурсии по «Уралтрансмашу» намечено на 15:00. Среди её основных организаторов — Музей истории Екатеринбурга, в котором, напомню, недавно состоялась презентация книги об эвакуации различных предприятий и музеев на Урал.
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