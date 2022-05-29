В Свердловской области на два дня объявили штормовое предупреждение
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области на 7 и 8 июня объявили штормовое предупреждение. МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, в регионе 7 и 8 июня ожидаются очень сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 20 м/сек.
МЧС рекомендует в период непогоды без крайней необходимости не выходить из дома, отложить походы и загородные поездки. Кроме того, на улице не следует прятаться под деревьями во время грозы и сильного ветра.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, в регионе 7 и 8 июня ожидаются очень сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 20 м/сек.
МЧС рекомендует в период непогоды без крайней необходимости не выходить из дома, отложить походы и загородные поездки. Кроме того, на улице не следует прятаться под деревьями во время грозы и сильного ветра.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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