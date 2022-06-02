Две улицы перекрыли в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 6 июня, в Екатеринбурге закрыли две улицы – Айвазовского и Циолковского. Ограничения будут действовать до 30 сентября.Перекрытыми оказались участок улицы Айвазовского – от Циолковского до Авиационной – и участок улицы Циолковского – от Московской до Айвазовского. Это связано с проведением строительно-монтажных работ.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.