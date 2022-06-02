Две улицы перекрыли в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 6 июня, в Екатеринбурге закрыли две улицы – Айвазовского и Циолковского. Ограничения будут действовать до 30 сентября.
Перекрытыми оказались участок улицы Айвазовского – от Циолковского до Авиационной – и участок улицы Циолковского – от Московской до Айвазовского. Это связано с проведением строительно-монтажных работ.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
Перекрытыми оказались участок улицы Айвазовского – от Циолковского до Авиационной – и участок улицы Циолковского – от Московской до Айвазовского. Это связано с проведением строительно-монтажных работ.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге перекроют улицу Любви
31 мая 2022
31 мая 2022
В Нижнем Тагиле перекроют проспект Мира
02 июня 2022
02 июня 2022