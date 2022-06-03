В Екатеринбурге стартует второй этап опрессовок

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня вечером в Екатеринбурге начнется второй этап опрессовок. Гидравлические испытания будут проходить до 10 июня.Ранее в пресс-службе администрации города сообщали, что опрессовки будут проходить без отключения горячей воды в следующие дни и временные интервалы:- с 23:00 6 июня до 06:00 7 июня;- с 23:00 7 июня до 06:00 8 июня;- с 23:00 8 июня до 06:00 9 июня;- с 23:00 9 июня до 06:00 10 июня.Добавим, что если вы обнаружили утечку горячей воды, то необходимо оперативно сообщить об этом по телефонам 329-33-52, 329-37-52 или 329-37-01, 329-37-00 (дежурный диспетчер ОДС АО «ЕТК»), 222-30-05 (МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»).