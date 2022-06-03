Ночью в уральской столице обновили «Красную линию»
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В ночь с 4 на 5 июня в центре уральской столицы обновили туристический маршрут «Красная линия», который проходит через главные достопримечательности Екатеринбурга.
На обновление линии из бюджета города было выделено порядка 270 тысяч рублей. Общая протяженность маршрута составила 9 километров.
Напомним, что в прошлом году она «Красная линия» стала кандидатом на звание «Сокровище России» в номинации «Туристическая тропа» журнала National Geographic Traveler.
Ранее длина линии составляла 6,5 километров. С этого года в туристический маршрут добавили такие достопримечательности как «Ельцин Центр», «Эрмитаж-Урал», «Музей архитектуры и дизайна» и новый офис «Русской медной компании», пишет «Областная газета».
На обновление линии из бюджета города было выделено порядка 270 тысяч рублей. Общая протяженность маршрута составила 9 километров.
Напомним, что в прошлом году она «Красная линия» стала кандидатом на звание «Сокровище России» в номинации «Туристическая тропа» журнала National Geographic Traveler.
Ранее длина линии составляла 6,5 километров. С этого года в туристический маршрут добавили такие достопримечательности как «Ельцин Центр», «Эрмитаж-Урал», «Музей архитектуры и дизайна» и новый офис «Русской медной компании», пишет «Областная газета».
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На Урале появится новый туристический маршрут
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30 мая 2022