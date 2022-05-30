Через несколько дней в центре Екатеринбурга появится огород

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Современный горожанин рвётся на природу и подсознательно тоскует по тем временам, когда далёкие предки целые дни проводили под открытым небом, на свежем воздухе, выращивая капусту с картошкой под пение птиц. Кто-то врождённую любовь «поковыряться в земле» восполняет летом на даче. Тем же, у кого загородного домика нет, Екатеринбург предоставляет особую возможность.В воскресенье, 5-го июня, в центральной части города появится огород «для всех». Его откроют на территории усадьбы Рязанова (40-й дом по улице Куйбышева). Концепция его очень простая — любой горожанин может прийти туда и посадить любое растение, какое ему захочется. Вот только растения — в виде семян, саженцев или уже взрослых «особей» нужно принести с собой.В «огороде» который вот-вот станет общественным, уже растёт крыжовник и малина (не считая сорняки). Поэтому первый день его работы начнётся с уборки территории и прополки.Стоит напомнить, что усадьба Рязанова, возле которой будут высаживать цветы, — памятник архитектуры. Здание было построено в начале 19-го века. После революции из-за активной эксплуатации строения (не всегда по назначению) и из-за не слишком бережного развития окружающей территории, оно пережило множество перепланировок, подтоплений и уничтожений элементов архитектурного ансамбля.