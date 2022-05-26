Свердловчане нашли в иранских киви тутовую щитовку

17.13 Пятница, 3 июня 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в партии поступивших из Ирана киви обнаружили тутовую щитовку (Pseudaulacaspis pentagona), которая является карантинным вредителем плодовых культур. Присутствие опасного для растений насекомого было выявлено в испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора.

Инспектор Россельхознадзора, осуществлявший фитосанитарный контроль груза, доставленного на одну из продовольственных баз Екатеринбурга, отобрал образцы фруктов, они были направлены на исследования в лабораторию, где агроном отдела карантина растений нашел вредителя.

В 2021 году при исследованиях в рамках исполнения государственного задания этого вредителя Свердловский референтный центр Россельхознадзора обнаружил четыре раза.

Тутовая щитовка относится к карантинным вредителям, которые не зарегистрированы на территории России, родиной вредителя считаются Китай, Корея, Япония.

Зараженные тутовой щитовкой плоды как вид продукции представляют низкий фитосанитарный риск. Высокий риск несет зараженный материал для посадок, в т.ч. горшечные культуры (черенки и саженцы ягодных, плодовых, декоративных и лесных растений).

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
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