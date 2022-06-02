Масочный режим в Свердловской области отменят в бижайшие дни
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области в ближайшее время отменят масочный режим. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
Сегодня, 2 июня, на заседании регионального оперштаба губернатор Евгений Куйвашев поручил подготовить документ об отмене масочного режима в области. Предполагается, что документ будет подписан в ближайшее время.
Напомним, что масочный режим ввели еще в 2020 году в связи с угрозой распространения коронавируса.
Сегодня, 2 июня, на заседании регионального оперштаба губернатор Евгений Куйвашев поручил подготовить документ об отмене масочного режима в области. Предполагается, что документ будет подписан в ближайшее время.
Напомним, что масочный режим ввели еще в 2020 году в связи с угрозой распространения коронавируса.
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