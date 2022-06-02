«Вечерним ведомостям» назначили 150 тысяч рублей штрафа за пост в телеграм-канале с латинской буквой
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
ООО «ТехноТорг», являющегося учредителем интернет-газеты «Вечерние ведомости», признали виновным в дискредитации ВС РФ за сообщение в одноименном телеграм-канале о задержании уличного художника, который распространял стикеры с латинской буквой. Назначен штраф в 150 000 рублей. Такое решение вынес Кировский Районный суд Екатеринбурга.
Директор «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткулова заявляет, что издание будет обжаловать данное решение суда.
Напомним, что Гузель Аиткулову вызвали в полицию для составления протокола именно в день ее рождения, 27 апреля. Ранее мы подробно писали, за что был составлен протокол.
– Я еще не видел мотивировочной части в полном объеме, но я понимаю, что суд принял такое компромиссное решение – он назначил штраф не 300 и не 500 тысяч рублей, а ниже «низшего» – 150 тысяч рублей. Но мы убеждены, что есть священное право средства массовой информации информировать граждан. В данной ситуации СМИ, по крайней мере как это вменяется в органах полиции, сообщило лишь о том, что 18 марта был задержан художник и его доставили в отдел полиции, при нем были стикеры с определенным содержанием. Об этом на телеграм-канале было сообщено как факт, сухой факт, без оценки. И за объективный факт без каких-либо суждений мы привлечены к штрафу, – прокомментировал решение суда адвокат Георгий Краснов.
Директор «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткулова заявляет, что издание будет обжаловать данное решение суда.
– Я не вижу никакого правонарушения, которое совершила бы я лично и тем более ООО «ТехноТорг». Согласно закону о СМИ, учредителя, то есть юридическое лицо, которое учредило редакцию, можно привлечь только по закону о СМИ. А статья 4 закона о СМИ имеет закрытый перечень того, что СМИ совершать не должно. Я особо подчеркну, что сейчас наше дело является первым в Свердловской области и скорее всего первым в России, когда юридическое лицо, издателя СМИ, пытаются привлечь к штрафу. Я считаю, что этот случай шокирующий, – говорит Гузель Аиткулова.
Напомним, что Гузель Аиткулову вызвали в полицию для составления протокола именно в день ее рождения, 27 апреля. Ранее мы подробно писали, за что был составлен протокол.
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