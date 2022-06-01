В Свердловской области зарегистрировали еще 111 случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки выявили 111 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 444 880 случаев COVID-19.По выздоровлению выписали 246 пациентов. Всего вылечились 432 036 свердловчан.От коронавируса умер один человек за последние сутки. Общее число летальных исходов - 10 748.