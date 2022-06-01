В Свердловской области зарегистрировали еще 111 случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки выявили 111 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 444 880 случаев COVID-19.
По выздоровлению выписали 246 пациентов. Всего вылечились 432 036 свердловчан.
От коронавируса умер один человек за последние сутки. Общее число летальных исходов - 10 748.
По выздоровлению выписали 246 пациентов. Всего вылечились 432 036 свердловчан.
От коронавируса умер один человек за последние сутки. Общее число летальных исходов - 10 748.
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