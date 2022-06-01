Свердловчан ждут умеренно теплые выходные
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловской и области и Екатеринбурге на выходных ожидается теплая, но не жаркая погода. Температура воздуха днем будет в районе +20°C. Однако по ночам возможны заморозки до -2°C.
В субботу, 4 июня, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6...11°C, на северо-востоке +1...+6°C, местами заморозки 0...-2°C. Днем 16...21°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 9...11°C, днем 17...19°C. Ветер неустойчивый слабый.
В воскресенье, 5 июня, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью 3..8°C, местами заморозки 0...-2°C. Днем 17...22°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В столице Урала ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 6...8°C, днем 19...21°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 4 июня, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6...11°C, на северо-востоке +1...+6°C, местами заморозки 0...-2°C. Днем 16...21°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 9...11°C, днем 17...19°C. Ветер неустойчивый слабый.
В воскресенье, 5 июня, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью 3..8°C, местами заморозки 0...-2°C. Днем 17...22°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В столице Урала ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 6...8°C, днем 19...21°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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В Свердловской области потеплеет до 25°С
01 июня 2022
01 июня 2022