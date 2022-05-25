Улицу Хасановскую в Екатеринбурге перекроют 9 июня
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге изменили сроки закрытия движения транспорта по улице Хасановской. Речь идет от дома №22 до улицы Шаумяна.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, участок будет закрыт с 9 июня по 25 июля. Перекрытие связано с благоустройством придомовой территории строящейся многоэтажки и реконструкцией улицы Хасановской.
На период закрытия движения транспорта направят по улицам Шаумяна, Советских Женщин, Обувщиков и Автономных Республик.
Напомним, что изначально улицу Хасановскую планировали перекрыть с 14 июня по 31 июля.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, участок будет закрыт с 9 июня по 25 июля. Перекрытие связано с благоустройством придомовой территории строящейся многоэтажки и реконструкцией улицы Хасановской.
На период закрытия движения транспорта направят по улицам Шаумяна, Советских Женщин, Обувщиков и Автономных Республик.
Напомним, что изначально улицу Хасановскую планировали перекрыть с 14 июня по 31 июля.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».