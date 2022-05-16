В Екатеринбурге перекроют улицу Хасановскую

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Хасановской. Речь идет об участке от дома №22 по Хасановской до улицы Шаумяна.Перекрытие связано с благоустройством придомовой территории строящейся многоэтажки и реконструкцией улицы Хасановской. Ограничения будут действовать с 14 июня по 31 июля.На время перекрытия движения транспорта направят по улицам Шаумяна, Советских Женщин, Обувщиков и Автономных Республик.