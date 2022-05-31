Одна из станций метро в Екатеринбурге превратилась в филиал музея
Общество
Фото: Музей истории Екатеринбурга
Недавно «Вечерние Ведомости» рассказывали о новой книге про военную эвакуацию на Урал. Её издание было одной из составляющей большого музейно-исторического проекта, посвящённого этой теме. Теперь в его рамках начала работу выставка, площадкой для которой послужила станция «Площадь 1905 года» екатеринбургского метрополитена.
Открывшаяся в подземке выставка, как и весь проект в целом, называется «Эвакуация на Урал. Свердловск. 1941-1945». Экспонатами её стали вывешенные на колонны информационные постеры, которые сообщают о том, какие театры, музеи, картинные галереи и фабричные производства в годы Великой отечественной войны нашли временное прибежище на Урале. Текстовая информация сопровождается иллюстрациями.
Экспозиция «Эвакуация на Урал. Свердловск. 1941-1945» организована Музеем истории Екатеринбурга.
Открывшаяся в подземке выставка, как и весь проект в целом, называется «Эвакуация на Урал. Свердловск. 1941-1945». Экспонатами её стали вывешенные на колонны информационные постеры, которые сообщают о том, какие театры, музеи, картинные галереи и фабричные производства в годы Великой отечественной войны нашли временное прибежище на Урале. Текстовая информация сопровождается иллюстрациями.
Экспозиция «Эвакуация на Урал. Свердловск. 1941-1945» организована Музеем истории Екатеринбурга.
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