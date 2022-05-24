Книгу об эвакуации предприятий на Урал в годы войны выпустили в Екатеринбурге
Общество
Иллюстрация: фрагмент оформления книги «Эвакуация. Величайшая из битв Второй мировой войны»
Уральские историки и журналисты совместными усилиями написали книгу о том, как в годы Великой отечественной войны проходила эвакуация различных предприятий, музейных коллекций и рядовых людей со всей страны в Свердловск. В понедельник уникальное издание представили потенциальным читателем.
В книге под названием «Эвакуация. Величайшая из битв Второй мировой войны» собраны редкие фотографии, отсканированные документы из свердловских архивов, интервью с людьми, пережившими эвакуацию, а также анализ того, какое значение сыграл в военной судьбе СССР Свердловск, как город, приютивший важные промышленные силы и послуживший убежищем для научных и культурных ценностей. Среди авторов книги — известный историк и экскурсовод Евгений Бурденков, журналистки Татьяна Мосунова и Дарья Санникова, историк Пётр Шлыков.
Презентацию книги в формате театрального представления устроли Музей истории Екатеринбурга. Она сопровождалась показом видеороликов с воспоминаниями эвакуированных.
Книга «Эвакуация. Величайшая из битв Второй мировой войны» — проект не коммерческий и издание её не связано с чьим-то желанием заработать. Основной тираж издания распространится по библиотекам города, а электронную версию можно бесплатно скачать с сайта Музея эвакуации.
В книге под названием «Эвакуация. Величайшая из битв Второй мировой войны» собраны редкие фотографии, отсканированные документы из свердловских архивов, интервью с людьми, пережившими эвакуацию, а также анализ того, какое значение сыграл в военной судьбе СССР Свердловск, как город, приютивший важные промышленные силы и послуживший убежищем для научных и культурных ценностей. Среди авторов книги — известный историк и экскурсовод Евгений Бурденков, журналистки Татьяна Мосунова и Дарья Санникова, историк Пётр Шлыков.
Презентацию книги в формате театрального представления устроли Музей истории Екатеринбурга. Она сопровождалась показом видеороликов с воспоминаниями эвакуированных.
Книга «Эвакуация. Величайшая из битв Второй мировой войны» — проект не коммерческий и издание её не связано с чьим-то желанием заработать. Основной тираж издания распространится по библиотекам города, а электронную версию можно бесплатно скачать с сайта Музея эвакуации.
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