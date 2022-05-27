На стадион «Калининец» в Екатеринбурге урезали финансирование, но он продолжает разрастаться

18.33 Четверг, 2 июня 2022
Общество
Фото Антона Каптелова
Почти на полмиллиарда рублей «облегчился» бюджет Универсиады, которую то ли отменили окончательно, то ли переформатируют под участие тех немногочисленных стран, из которых Россия не успела наделать себе врагов. Траты на проведение «международной» студенческой олимпиады решили сократить за счёт ремонта окраинного стадиона «Калининец» в екатеринбургском микрорайоне Эльмаш.

Начальник департамента финансов Екатеринбурга Анна Турунцева на вчерашнем заседании комиссии по самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью заявила, что 452 миллиона рублей, которые планировали потратить на ремонт основного здания «Калининец», теперь потратят на другие цели. Вместе с тем она обещала, что все ведущиеся работы на территории «Калининца» будут доведены до конца.

Действительно, сегодня на строительных площадках сразу нескольких объектов, входящих в разбухающий до раблеанских размеров спортивный комплекс, продолжают суетиться работяги. Но не факт, что это радует жителей микрорайона. «Развитие» «Калининца», начавшееся несколько лет назад, привело к тому, что общественное пространство фактически превратилось в закрытую для нужд спортсменов зону. На футбольное поле, которое использовали все, кому не лень для прогулок с детьми, утренних и вечерних пробежек, любительской игры в футбол, обучения езды на велосипеде или роликовых коньках, теперь не возможно пройти без разрешения руководства спорткомплекса. Более того, разрастающийся во все стороны спорткомплекс перекрыл проходы в Калиновский лесопарк, возле которого пристроился.

Что хуже всего, спортивные объекты стали «вгрызаться» в природную территорию. Так, несколько лет назад были уничтожены десятки сосен ради лыжероллерной трассы с асфальтовым покрытием, заведомо опасными столбами освещения и сомнительной спортивной ценностью. «Лыжероллерка» стала дополнительным препятствием для желающих погулять по лесу, ведь ею отрезали многие тропы, ведущие в лесопарк. Кроме того, ради того, чтобы её там проложить, подрезали холм, по которому катались на лыжах и санках многие поколения екатеринбуржцев.

С подготовкой к Универсиаде (которой, вполне вероятно, не будет) и строительством новых объектов вгрызание спорткомплекса в лес продолжилось, равно как и уничтожение зон общественных мест отдыха. Так, сейчас территория, на которой обычно летом стояли кафетерии, дети катались на машинках, прогуливались мамы с колясками, а подростки играли в волейбол, перерыта котлованами и заставлена строительными вагонами. Судя по объему работ, закончены они будут ещё очень нескоро.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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