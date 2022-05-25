В Нижнем Тагиле перекроют проспект Мира

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле на несколько дней закроют движение транспорта по проспекту Мира от улицы Газетная до Карла Маркса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Тагила.Перекрытие связано с проведением работ по аварийному ремонту теплотрассы. Ограничения будут действовать с 3 по 6 июня.Перед начало работ МУП «Тагилэнерго» установит на участке соответствующие дорожные знаки.