В Нижнем Тагиле перекроют проспект Мира
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле на несколько дней закроют движение транспорта по проспекту Мира от улицы Газетная до Карла Маркса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Тагила.
Перекрытие связано с проведением работ по аварийному ремонту теплотрассы. Ограничения будут действовать с 3 по 6 июня.
Перед начало работ МУП «Тагилэнерго» установит на участке соответствующие дорожные знаки.
Перекрытие связано с проведением работ по аварийному ремонту теплотрассы. Ограничения будут действовать с 3 по 6 июня.
Перед начало работ МУП «Тагилэнерго» установит на участке соответствующие дорожные знаки.
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