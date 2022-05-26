Коронавирусом заболели еще 113 свердловчан
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области подтвердили 113 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в регионе зарегистрировано 444 769 случаев COVID-19.
Как передает оперштаб, вылечились еще 222 пациента. Всего выздоровели 431 790 свердловчанина.
Зафиксирован один летальный исход. Общее число случаев смерти больных COVID-19 – 10 747.
Как передает оперштаб, вылечились еще 222 пациента. Всего выздоровели 431 790 свердловчанина.
Зафиксирован один летальный исход. Общее число случаев смерти больных COVID-19 – 10 747.
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