Коронавирусом заболели еще 113 свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области подтвердили 113 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в регионе зарегистрировано 444 769 случаев COVID-19.Как передает оперштаб, вылечились еще 222 пациента. Всего выздоровели 431 790 свердловчанина.Зафиксирован один летальный исход. Общее число случаев смерти больных COVID-19 – 10 747.