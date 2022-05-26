Именитые писатели станут гостями бажовского фестиваля в городах Свердловской области
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
Фестиваль общенациональной литературной премии имени Павла Бажова стартует в следующую субботу, 11-го июня, и продлится полторы недели.Основные мероприятия фестиваля пройдут в Екатеринбурге, но охватит он и другие города Свердловской области, в первую очередь — Полевской и Сысерть.
Литературная премия имени Бажова была учреждена к его 120-летия и в 1999-м году вручалась в первый раз. Её учредители — Екатеринбургское отделение Союза писателей России и «Фонд Тимофеева» — преследовали целью стимулировать писателей продолжать традиции уральского сказителя. За время существования премии она вручалась екатеринбургскому поэту Юрию Казарину, романистке Ольге Славниковой, драматургу Николаю Коляде, детскому писателю Владиславу Крапивину и многим другим. Со временем обычная церемония вручения премии разрослась до полноценного литературного фестиваля.
В этом году вручение премии имени Бажова состоится в 20-й раз. На приуроченный к этому событию фестиваль заявлены именитые гости: поэт-песенник Виктор Пеленягрэ, американский фантаст Алан Дин Фостер, китайский романист Лю Цисинь. Правда, смущает, что некоторые приглашённые литераторы, похоже, подобраны по принципу схожести их имён с более знаменитыми однофамильцами: Наталья (а не Татьяна) Толстая, Александр (а не Виктор) Пелевин.
Для гостей и участников фестиваля приготовлена богатая культурная программа. В частности, известно, что состоится экскурсия к ещё не до конца отреставрированной домне 19-го века в Полевском.
Литературная премия имени Бажова была учреждена к его 120-летия и в 1999-м году вручалась в первый раз. Её учредители — Екатеринбургское отделение Союза писателей России и «Фонд Тимофеева» — преследовали целью стимулировать писателей продолжать традиции уральского сказителя. За время существования премии она вручалась екатеринбургскому поэту Юрию Казарину, романистке Ольге Славниковой, драматургу Николаю Коляде, детскому писателю Владиславу Крапивину и многим другим. Со временем обычная церемония вручения премии разрослась до полноценного литературного фестиваля.
В этом году вручение премии имени Бажова состоится в 20-й раз. На приуроченный к этому событию фестиваль заявлены именитые гости: поэт-песенник Виктор Пеленягрэ, американский фантаст Алан Дин Фостер, китайский романист Лю Цисинь. Правда, смущает, что некоторые приглашённые литераторы, похоже, подобраны по принципу схожести их имён с более знаменитыми однофамильцами: Наталья (а не Татьяна) Толстая, Александр (а не Виктор) Пелевин.
Для гостей и участников фестиваля приготовлена богатая культурная программа. В частности, известно, что состоится экскурсия к ещё не до конца отреставрированной домне 19-го века в Полевском.
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