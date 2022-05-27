Подходит к концу реконструкция музейного комплекса «Северская домна» в Полевском

18.21 Среда, 1 июня 2022
Общество
Фото с официального сайта завода ТМК (stz.tmk-group.ru)
На финальный этап вышли работы по реконструкции музейного комплекса «Северская домна» в городе Полевской Свердловской области. Там приступили к чистовой отделке и уборке следов ремонтных работ.

Реконструкцию музейного комплекса приурочили к 350-летию со дня рождения Петра Первого, русского царя, имеющего прямое отношение к развитию заводской промышленности на Урале. А открыть «Северскую домну» планируют к Дню металлурга, который отмечается 17 июля. Первые посетилетил отреставрированного музея увидят все объекты комплекса буквально в новом свете — помимо прочих изменений, там установили особую систему освещения, подобную той, что освежает шедевры Лувра. Кроме того, в обновлённом музейном комплексе большой акцент сделан на живописные экспонаты. Как поясняет директор музейного комплекса «Северская домна» Анна Трепалова, историю развития металлургической отрасли на Урале расскажут 11 полотен художника Александра Ремезова.

Посетители комплекса по-прежнему смогут побывать в литейном дворе доменного цеха, увидеть мурал «Северский поток» и саму доменную печь, сооружённую в Полевском в середине 19-го века.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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