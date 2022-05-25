Пансионат для онкобольных детей строят в Екатеринбурге
Общество
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В Екатеринбурге дан старт строительству детского пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы. В символической закладке камня участвовали более 50 специалистов больницы и министр здравоохранения области Андрей Карлов.
Как сообщают в департаменте информполитики региона, строительство уникального пансионата для детей началось еще в апреле. Сейчас готовы подвальные помещения. Планируется, что к сентябрю строители уже возведут четырехэтажное здание. Затем начнется внешняя и внутренняя отделка.
Медицинский центр начнет принимать детей уже через год. Главным пациентами будут дети, которые уже прошли лечение онкологических заболеваний, но требуют реабилитации или постоянного наблюдения.
Как сообщают в департаменте информполитики региона, строительство уникального пансионата для детей началось еще в апреле. Сейчас готовы подвальные помещения. Планируется, что к сентябрю строители уже возведут четырехэтажное здание. Затем начнется внешняя и внутренняя отделка.
Медицинский центр начнет принимать детей уже через год. Главным пациентами будут дети, которые уже прошли лечение онкологических заболеваний, но требуют реабилитации или постоянного наблюдения.
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