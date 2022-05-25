Пансионат для онкобольных детей строят в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге дан старт строительству детского пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы. В символической закладке камня участвовали более 50 специалистов больницы и министр здравоохранения области Андрей Карлов.Как сообщают в департаменте информполитики региона, строительство уникального пансионата для детей началось еще в апреле. Сейчас готовы подвальные помещения. Планируется, что к сентябрю строители уже возведут четырехэтажное здание. Затем начнется внешняя и внутренняя отделка.Медицинский центр начнет принимать детей уже через год. Главным пациентами будут дети, которые уже прошли лечение онкологических заболеваний, но требуют реабилитации или постоянного наблюдения.