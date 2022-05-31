Из Екатеринбурга запускают прямые рейсы в Ереван

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания «Россия» начнет выполнять беспосадочные полеты из Екатеринбурга в Ереван. Первый самолет в столицу Армении отправится 12 июня.В пресс-службе авиакомпании «Вечерним ведомостям» рассказали, что полеты из Екатеринбурга в Ереван будут осуществляться два раза в неделю – по средам и воскресеньям, а обратные рейсы – по понедельникам и четвергам.Рейсы будут выполняться на российских самолетах Superjet 100, представленных в двухклассной компоновке. Общее количество мест на борту – 87, из них – 12 мест бизнес-класса и 75 кресел эконом-класса.