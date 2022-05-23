В Свердловской области подтвердили 110 новых случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжают выявлять случаи коронавируса. За сутки вирус обнаружили у 110 человек. Всего в регионе зарегистрировано 444 656 случаев COVID-19.
По выздоровлению выписали еще 197 пациентов. Всего вылечились 431 568 свердловчан.
За сутки от коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 746.
По выздоровлению выписали еще 197 пациентов. Всего вылечились 431 568 свердловчан.
За сутки от коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 746.
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