Уральцы смогут проголосовать за объекты благоустройства до конца сегодняшнего дня
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
На сутки продлили всероссийское рейтинговое онлайн-голосование жителей по выбору объектов благоустройства-2023. Уральцы смогут проголосовать за ту или иную площадку сегодня до 23:59 на единой федеральной платформе.
В онлайн-голосовании, согласно последним данным, приняли участие уже более 700 тысяч свердловчан. Лидером региона по процентному соотношению проголосовавших остается Волчанский городской округ – муниципалитет выполни прогнозные показатели более чем на 50%.
В Екатеринбурге самыми популярными площадками по количеству набранных голосов являются Преображенский парк (123 208 голосов) и летний парк «Уралмаш» (93 851).
В онлайн-голосовании, согласно последним данным, приняли участие уже более 700 тысяч свердловчан. Лидером региона по процентному соотношению проголосовавших остается Волчанский городской округ – муниципалитет выполни прогнозные показатели более чем на 50%.
В Екатеринбурге самыми популярными площадками по количеству набранных голосов являются Преображенский парк (123 208 голосов) и летний парк «Уралмаш» (93 851).
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31 мая 2022